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24 Haziran 2017 13:23

Sason’da tütün operasyonu

Batman’ın Sason ilçesinde kaçak sigara ve tütün satıcılarına eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda 145 kilogram açık tütün ve sigaraya el konuldu.

Sason’da tütün operasyonu

24 Haziran 2017 13:23


Kaçak sigara ve tütün sattıkları belirlenen adreslere Sason İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Yapılan baskında sigara sarmada kullanılan sigara sarma makineleri ve sigara boş kutularına da el konuldu. Yapılan baskınlarda yaklaşık 145 kilogram açık tütün ve sigaralara el konuldu. Baskınlar esnasında iş yeri sahipleri ile kısa süreli tartışmalar yaşandı. Baskın yapılan üç iş yerlerine çeşitli cezai işlemler yapıldı. Kaçak tütün ve sigara denetimlerinin devam edeceği bildirildi.




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