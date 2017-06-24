Sason’da tütün operasyonu

Kaçak sigara ve tütün sattıkları belirlenen adreslere Sason İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Yapılan baskında sigara sarmada kullanılan sigara sarma makineleri ve sigara boş kutularına da el konuldu. Yapılan baskınlarda yaklaşık 145 kilogram açık tütün ve sigaralara el konuldu. Baskınlar esnasında iş yeri sahipleri ile kısa süreli tartışmalar yaşandı. Baskın yapılan üç iş yerlerine çeşitli cezai işlemler yapıldı. Kaçak tütün ve sigara denetimlerinin devam edeceği bildirildi.