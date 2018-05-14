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14 Mayıs 2018 13:07

Sason’da uçkun 3 liraya tezgahlardaki yerini aldı

Batman’ın Sason ilçesi kırsalında toplanan uçkun, tezgahlardaki yerini aldı.

Sason’da uçkun 3 liraya tezgahlardaki yerini aldı

14 Mayıs 2018 13:07


Batman’ın Sason ilçesi ile Muş ve Bitlis illerine sınır olan Zoveser ve Merto dağlarından koparılarak ilçe merkezinde getirilen uçkun kilogramı 3 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Yayla muzu olarak da isimlendirilen uçkunun, yapılan araştırmalarda başta kolesterol ve yüksek tansiyon olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Anadolu’nun birçok ilinde kendiliğinden yetişen uçkun, kimileri tarafından bir meyve kimlerine göre ise bir ot türü olduğu belirtiliyor. Kuzu kulağı giller familyasına bağlı olan uçkun otunun boyu 20 santimetre ile 90 santimetre arasında değişmektedir. Sarımsı ve beyazımsı çiçekleri olan uçkunun yaprakları ise fil kulağına benzer. Meyve kısmı kabuğu soyularak çiğ olarak yenilen yeşil, kırmızımsı ve kahverengimsi bir renkte olan uçkunun kanser hastaları tarafından yoğun rağbet görüyor. İçinde bulunan polifenol maddesi sayesinde kanser hücrelerinin gelişimini engellediği ve bol miktarda C vitamini barındırdığı belirtilen uçkunun aynı zamanda A, B1, B2, E, ve K vitaminleri bakımından da zengin olduğu belirtiliyor.


Vatandaşlar tarafından kırsal kesimlerden toplanan uçkun Sason ilçe merkezinde tezgahlarda kilogramı 3 liradan satılmaya başlandı.




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