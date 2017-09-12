Sason’da üzerine kaya düşen çocuk yaralandı

Olay, Sason ilçesine bağlı Çalışlar köyü Mereto Dağı eteklerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çalışlar köyü sakinleri hayvanlarını otlatmak için Mereto Dağı eteklerindeki yaylalarda konakladı. Konaklama sırasında, ismi öğrenilmeyen 14 yaşındaki bir çocuğun üzerine yaylada hayvanları otlatırken kaya düştü. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) yaralıya ulaşmak için yola çıktı. Belirli bir noktaya kadar araçla gidebilen ekipler kalan yolu yürüyerek ilerleyip, yaralıya ulaştı. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.