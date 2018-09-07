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07 Eylül 2018 13:59

Sason’da Üzüm Hasadı Başladı

Batman’ın Sason ilçesinde yetişen siyah çekirdekli üzümlerin yetişmesiyle üzüm hasadına başlandı.

Sason’da Üzüm Hasadı Başladı

07 Eylül 2018 13:59


Sason’da siyah çekirdekli üzüm hasadına bu yıl zamanında başlandı. Yetişen üzümlerin toplanmasıyla köylerde üzüm pekmezi kazanları kuruldu. İlçede üzüm yetiştiricileri tarafından toplanan üzümler, daha rahat suyunu bırakması için kapalı bir odada en az bir gün bekletildikten sonra suyu sıkılarak şırası alınır. Alınan şıra büyük kazanlara koyularak odun ateşinde 24 saat kaynatılır. Belirli bir kıvama gelen şıra, pekmeze dönüştürülüyor. Kansızlığa iyi geldiği ve kışın soğuklardan koruyan siyah üzüm pekmezinin kilosu 30 ila 40 lira arasında alıcı buluyor. Bu yıl ilkbaharda aralıksız yağan yağmurlar ve akabinde ilçede etkili olan dolu yağışı nedeni ile ilçede üzüm rekoltesinde düşüş yaşandığı belirtiliyor.




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