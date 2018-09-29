Sason'da yapılan takılar İstanbul'da yoğun ilgi görüyor

Batman'ın Sason ilçesi Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) kadınlara yönelik açılan takı tasarım atölyesinde yapılan el emeği göz nuru takılar İstanbul'da yoğun ilgi görüyor.

Sason ÇATAOM bünyesinde faaliyet gösteren takı tasarım atölyesinde işlenen el emeği göz nuru takıların İstanbul'daki iş yerlerinde pazarlayarak satışa sunan Sasonlu iş adamı Sırrı Taşdemir, hedefinin ilçedeki kadınlara yönelik yeni iş kapıları açmak olduğunu belirtti. Taşdemir, “Sason Kaymakamlığı Halk Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR müdürlüğü tarafından desteklen ilçedeki kadınlarımıza yönelik ÇATOM'da faaliyet gösteren takı tasarım atölyesine katılan ilçedeki bayanlarımız hem meslek öğreniyor hem de kendi el emeği göz nuru olan takıları yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. İlçedeki kadınlarımızın çalışabilecekleri büyük fabrikaların ve sosyal hayata uyum sağlayabilecekleri yerlerin olmaması onları eve kapanmalarına itiyor ve çeşitli psikolojik rahatsızlıklara neden oluyor. Bizler bu kadınlarımızın el emeği göz nuru olan takılarını pazarlayabileceğimizi ve onlara destek olacağımızı belirttik. Kadınlarımızın el emeği göz nuru olan bu güzel takıları başta İstanbul olmak üzere Antalya Alanya ve diğer yerlerde bulunan iş yerlerimizde satışa sunduk. Takılarımız hem yerli vatandaşlarımız hem de ülkemizi ziyaret eden turistler tarafında yoğun ilgi gördüğünü gördük. Özelikle İstanbul'daki mağazamızda satışa sunduğumuz tamamı kadınlarımızın el emeği ile yapılan takılarımızın Arap turistler tarafından yoğun talep aldığını görmek bizleri memnun etti. Sason'daki kadınlarımızın el emeği göz nuru olan bu takıları önümüzdeki yılda yurt dışına da ihraç etmeyi hedefliyoruz. Kadınlarımıza yeni bir gelir kapısı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.