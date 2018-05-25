Sason’da yıldırımın isabet ettiği iki katır telef oldu

Otlanması için yaylaya bırakılan iki katırı eve getirmek için yaylaya giden Hüseyin Onuş, aniden bastıran yağmur ve beraberinde düşen yıldırımın katırlara isabet etmesi sonucu iki katırında telef olduğu belirtti. Katırların kendisine ait olduğunu belirten Onuş, ”Yağmurlardan iki gün önce katırlarımı yaylaya otlanması için saldım. Şiddetli yağmur yağması ile birlikte şimşekler çaktığını ve yüksek sesle köyün üst tarafında bulunan yaylaya yıldırım çarptığını gördük. Ben katırlarıma bir zarar gelmesin diye hemen eve getirmek için çıktım ama her iki katırıma da yıldırım çarptığını ve ikisinin de telef olduğunu gördüm. Katırlarım benim geçim kaynağımdı. Katırlarımın telef olmasından dolayı ben ve ailem çok üzüldük” dedi.