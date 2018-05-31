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31 Mayıs 2018 13:13

Sason’da yol denetimleri yapıldı

Batman’ın Sason ilçesinde geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan Sason Dağçatı-Soğanlı-Dörtbölük grup köy yolu beton yol yapım işi yolunda incelemelerde bulunan İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Serdar Şahin, betonla yapılan yolun asfaltla yapılan yollara nazaran ilçenin coğrafi konumu ve iklimi nedeniyle daha uzun ömürlü olduğunu belirtti.

Sason’da yol denetimleri yapıldı

31 Mayıs 2018 13:13


İlçeye bağlı Dağçatı-Soğanlı- Dörtbölük grup köy yolunda 2017 yılı içerisinde 5,2 kilometre asfalt ve 5 kilometre betonarme yol yapıldığını belirten Serdar Şahin, “İlçemizin 2018 yatırım programıyla beraber grup köy yollarının hemen hemen tamamı asfalt veya betonarme ile yapılacaktır. Köy yollarımızın çok engebeli olması sebebiyle tahrip oluyor ve tekrar onarmak zorunda kalıyoruz. Halen yapımı devam eden bazı yollarımızı da betonarme ile yapıyoruz, görevli tüm ekiplerimiz işlerinin başında özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedirler. Hedefimiz yılsonuna kadar asfalt ve betonarme yapılmayan diğer köy yollarımızı da bitirip vatandaşlarımıza rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayarak Devletimizin ve Valiliğimizin destekleri ile köylerimize yapmış olduğumuz bu hizmetler ile vatandaşlarımıza hak ettiği hizmeti götürme düşüncesindeyiz” dedi.




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