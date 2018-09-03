Sason’daki Sultan Çeşmesi’ne yoğun ilgi

Osmanlı Sultanı II. Abdulhamit döneminden kaldığı ve Sultan II. Abdülhamit’in bir süre konakladığı rivayet edilen Sason’daki Sultan Çeşmesine ziyaretçiler akın ediyor. Yaz aylarının en sıcak günlerinde buz gibi akan suyuyla nam yapan Sultan Çeşmesi’nden serinlemek amacıyla su içmeye gelen Şinasi Algan, “Sultan Çeşmesi tarihi olduğu için ve II. Abdulhamit’in çeşmesi diye biliniyor ve Sultana ismiyle biliniyor. Burayı görmek için çok uzak yerlerden gelenler de oluyor. Şahsen İstanbul’dan geldik. Yaklaşık 10 yıldır İstanbul’dayız. Gelmişken buraya, doğayı ve atalarımızın yerlerini gezip görmek istedik. Buradaki doğayı ve yaşamı, buradaki sağlıklı yiyecekleri ne yiyebilirsiniz ne de görebilirsiniz. Suyu buz gibi. Yazın ortasında elinizi suya sokamıyorsunuz. Tarihi ile ilgili pek bir bilgim yok. Ama atalarımızın söylediğine göre Sultan Abdulhamit’ten dolayı buna Sultana Çeşmesi ismini koymuşlar. Suyun nereden geldi bilinmiyor. Yerin çok altından geldiği için hem çok soğuk, kışında çok sıcak oluyor. Her yer buz gibi olduğu zaman bu su sıcak oluyor. Yazın da çok soğuk oluyor. Gezilecek çok tarihi yerler var. Zamanımız kısıtlı olduğu için iyi değerlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

Sıcak havada buz gibi kaynak suyu

İstanbul’dan tatil amacıyla ata toprakları Sason’a tarihi ve doğal güzellikleri görmeye gelen Göksel Algan ise, Sultan Çeşmesi hakkında şunları söyledi:

“Buraya tatil amacıyla geldik. Şuan hava çok sıcak ama burada buz gibi soğuk suyumuz var. Büyüklerimizin anlattığına göre II. Abdulhamit buralarda konaklamış. Buralara çok ziyaretçi geliyor. İstanbul’dan tatil amaçlı geldik. Buralar güzel ve gezilmesi, dolaşılması gereken yerlerdir.”