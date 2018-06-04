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04 Haziran 2018 14:24

Sason’dan 6 öğretmen İspanya’ya gitti

Avrupa Birliği Erasmus+ Personel Eğitimi kapsamında projeleri kabul edilen Sason Yatılı Bölge Ortaokulu idarecileri ve öğretmenleri İspanya’nın Marbella şehrine gitti.

Sason’dan 6 öğretmen İspanya’ya gitti

04 Haziran 2018 14:24


27 Mayıs -7 Haziran günleri arasında 10 günlük “Okul Erken Terkinin Önlenmesi” konusunda görecekleri eğitimle beraber tarihi ve kültürel geziler kapsamında Endülüs’ün başkenti olan Granada, La Alhambra Sarayı; Kordoba, Kordoba Camisi, Mar Bella şehirlerinde çeşitli gezi ve gözlemler yaptılar. Yapılan gezinin Avrupa’da verilen bazı başarılı projeleri kavramak için çok önemli olduğunu belirten Proje Koordinatörü Sason Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Veysi Bozkurt, “Batman Sason Yatılı Bölge Ortaokulu olarak, Batman merkez ve ilçelerindeki ortaokullar içinde ilk kabul edilen Avrupa Birliği Projesi olması hasebiyle bizim adımıza ziyadesiyle sevindirici oldu. İspanya dışında 20 Temmuz’da bu sefer projenin ikinci etabı olan Yunanistan Selanik Eğitimi başlayacak. Bu projeyle; dezavantajlı öğrencilerin erken okul terklerini global eğitim yöntem ve bilgi paylaşımı sonucunda eğitilen öğretmenlerin aracılığıyla önlemek. Bu amaçla gidilen ülkelerle işbirliği yapılarak, öğrencilerin erken okul terklerini engelleyip okula kazanmak olacaktır. ‘Her birey özeldir ve topluma kazanılmalıdır’ şiarıyla eğitime yeni kazanımlar sunmanın gayretine devam edeceğiz” dedi.




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