Sasonlu arıcılar üzgün

Kara kovan balı ve arıları ile adını duyurmayı başaran Batman'ın Sason ilçesinde arı yetiştiricileri, bu yılı büyük kayıplarla geçirdiklerini belirtti.

Sason'da kara kovanlarda yetiştirdikleri arılardan yıllarca çiçek balı ürettiklerini belirten arıcılardan Ersin Duman, bilmedikleri bir nedenden dolayı bütün arılarının telef olduğunu ifade etti. Sason'da arıcıların zor bir durumdan geçtiğini anlatan Duman, “Geçtiğimiz yıllarda en kötü durumda bile kara kovan arılarımdan 200 kilo gram çiçek balı ede ediyordum. Çiçek balı tamimiyle arıların çiçeklerden toplayıp ürettiği bal olduğu için her türlü hastalığa şifa idi. 1 kilogram balı 150 TL'den satarak elde ettiğimiz gelirle geçimimizi sağlıyorduk. Bu yıl hiç beklemediğimiz ve bir türlü önüne geçemediğimiz bir hastalık arılarımıza musallat oldu. Benim 50 adet kara kovan arım telef oldu. İlçemiz genelinde de birçok arıcımız bu arı kayıpları yüzünden çok zarar etti. Böyle devam ederse arı diyarı olarak bilinen ilçemizde bal tarihe karışacak. Ben tekrar arı almak istiyorum ancak, maddi durumum el vermiyor. Arıcılığı tekrar ilçemizde canlandırmak için yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.