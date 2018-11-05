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Sasonlu çocuklar ilk kez tiyatro ile tanıştı

Batman’ın Sason Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçeden 250 öğrenci Batman’a tiyatro izlemeye götürüldü.

Batman'ın Sason Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçeden 250 öğrenci Batman'a tiyatro izlemeye götürüldü.


Daha önce tiyatro ile tanışma fırsatı bulamayan ilçedeki yetim ve öksüzleri tiyatroyla buluşturmak için Sason Belediyesinin ulaşım desteğiyle Batman Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat merkezinde Batman Belediyesinin organizesiyle sahnelenen Pinokyo macerası adlı tiyatroyu izlettirdiklerini belirten SYDV Müdürü Hürriyet Bozkurt, amaçlarının daha önce hiç tiyatroyla buluşmamış muhtaç öğrencileri tiyatroyla buluşturmak olduğunu söyledi.


Bozkurt, Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı'nın desteğiyle gerçekleştirdikleri bu faaliyetleri aralıklı olarak devam ettireceklerini söyledi.

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