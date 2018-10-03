Sasonlu gençler Ahlat'ta Selçuklu Mezarlığı'nı gezdi

Batman'ın Sason ilçesinden 80 öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığının “Şehirler ve Kültürler” projesi kapsamında düzenlenen günü birlik ziyaretleri kapsamında Ahlat'ta bulunan Selçuklu mezarlığını gezdi.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Bu proje özellikle kırsalda yaşayan ve dezavantajlı olan gençlerimizin tarihi ve kültürel yönden zengin çevre iller ile kendi il ve ilçelerini daha yakından tanımalarını, buralarda yaşayan akranları ile tanışmaları ve gençler arasında diyaloğun arttırılmasına katkı sağlayacaktır. Aralarında şehit ve gazi yakınlarının ve hiç il dışına çıkmamış öğrencilerimizin de bulunduğu grup, gezi programı kapsamında Veysel Karani Türbesi ziyaret edildi. Bitlis'in Tatvan ve Ahlat İlçelerindeki tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi” denildi.

Gezide şehit çocuklarına da yer verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, “Bu gezi kapsamında bir çok şehit çocuğu ile gazi çocuklarımızda içinde bir çok şehidimizin bulunduğu Ahlat'taki Selçuklu mezarlığını ziyaret etme fırsatı yakalamıştır. Hem tarihi hem de kültürel açıdan çok önemli bir yer olan Ahlat ilçemizde düzenlenen gezinin çocuklarımızın da geçmişteki şehitlerimizin mezarları başında dua okuması bizim için ayrıca bir gurur kaynağı olmuştur. Bu gezinin düzenlenmesine katkı sağlayan her kese çok teşekkür ederiz” dedi.