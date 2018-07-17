Sasonlu öğrencilerin yetenek başarısı

2 aylık bir çalışmanın ardından Spor Lisesinde yetenek sınavlarına hazırlanan 35 öğrenciden 15’i asil listeye girip kesin kayıt hakkı kazanırken, 10’u ise yedek listeye girmeyi başardı. Sason İlçe Kaymakamı Ökkeş Beyaz, sınavda başarı elde eden öğrenci ve antrenörleri tebrik etti. Kaymakam Beyaz, “İlçemizde bu tür başarıların olması bizleri son derece mutlu etmiştir. Alınan başarıların gençlerimiz için moral kaynağı olduğunu ve diğer arkadaşlarına örnek alacağını unutmamalıyız. Kaymakamlık olarak sporsever öğrencilerimiz içerisinde örnek olacaklardır. İlçemizde yapılacak tüm sportif faaliyetleri destekliyoruz” dedi.