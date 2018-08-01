Sasonlu öğretmenler Avrupa’ya gitti

Avrupa Birliği Erasmus+ Personel Eğitimi kapsamında sunmuş oldukları projenin kabul edilmesi üzerine Avrupa’da bulunan iki şehirde eğitim görme hakkı kazanan Sason Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri, İspanya ve Yunanistan’a gitti. “Okul Erken Terkinin Önlenmesi” konusunda görecekleri eğitimle beraber tarihi ve kültürel geziler kapsamında Kavala, Drama, Atatürk müzesi, Selanik’teki Osmanlı yerleşim kentini, Makedonyalı Büyük İskender Müzesini de ziyaret etme fırsatı buldu. Yapılan gezinin Avrupa’da verilen bazı başarılı projeleri kavramak için çok önemli olduğunu belirten Proje Koordinatörü Sason Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Veysi Bozkurt, “Bu çalışmayla öğretmen arkadaşlarımız global ölçekte farklı eğitim metotları, gözlem ve kültürel gezilerle daha ideal bir eğitici olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Bunun en verimli şekilde öğrencilere de yansıtacaklarına canı gönülden inanıyorum. Aristoteles’in dediği gibi ‘Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki ayrılık, ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır’. Eğitimciler olarak sürekli heybemizi bilgiyle doldurmalıyız” dedi.