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20 Temmuz 2018 16:17

Sasonlu şehit yakınları ve gaziler Vali Deniz’i ziyaret etti

Batman’ın Sason ilçesinde 15 Temmuz’da açılan Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi Batman Valisi Ahmet Deniz’i makamında ziyaret etti.

Sasonlu şehit yakınları ve gaziler Vali Deniz’i ziyaret etti

20 Temmuz 2018 16:17


Ziyarete, Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muttalip Çelik ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Kabullerinden dolayı Vali Deniz’e teşekkür eden dernek yönetimi, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sıkıntı ve taleplerini Vali Deniz’e ileten dernek yönetimi, beraberlerinde getirdikleri yağlı boya çalışması ile yapılan ve üzerinde şehitler için ağlayan yıldızın sembolize edildiği tabloyu Vali Deniz’e hediye etti.


Makamında dernek yönetimi ile bir süre sohbet eden Vali Deniz, derneğin hayırlı olması temennisinde bulunarak, kendilerine başarılar diledi.




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