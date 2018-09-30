Sason'un çıtır çileği kokteyllerde yerini aldı

Batman'ın Sason ilçesinde girişimci kadın Lale Basut, “Çıtır Çileğim” adlı projeyle çileğe farklı bir anlam kazandırarak kurutulan çileklerin kuruyemişler arasına girmesini sağladı.

Sason ilçesine bağlı Kavaklı köyünde oturan Lale Basut, “Çıtır Çileğim” adlı projesiyle Sason'da yılda iki defa hasadı yapılan çileği güneş enerji sistemiyle çalışan fırında kurutarak, hem çileğin ömrünü uzatıp hem de çilekten farklı bir ürün elde ederek piyasaya sürdü. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir kokteylle kurutulan çilekleri diğer kuru yemişlerin arasına katarak tanıtan girişimci kadın Lale Basut, hedefinin kuruttuğu çileklerin ülke genelinde yapılan kokteyl ve partilerdeki yerini almasını sağlamak olduğunu belirtti. Basut, “İlçemizde tütüne alternatif olarak hibe desteği ile getirilen çilek, başta bizim köyümüz olmak üzere civar köylerde de üretilince kısa sürede ilçemiz organik çilek ile adını duyurmayı başardı. İlçemizde yetiştirilen organik çilek hem lezzeti hem de görselliği ile kısa sürede ülkenin her bölgesi ve hatta yurt dışından da talep almaya başladı. Ancak çileğin ömrünün kısa olması hemen satılamayan çileklerde sorun olduğunu gördüm. 2017 de Tarımda kadın girişimcinin güçlendirmesi programı kapsamında sunduğum proje ile çileği kurutarak daha fazla muhafaza edilmesini sağlayarak kuru yemişlerin arasına girmesini sağladım. Bu proje kapsamında kuruttuğum çilekleri ilçemizde düzenlenen bir kokteylde tanıttım ve katılımcılardan tam not aldım. Yeni hedefim Sason çileğinin reçel ve komposto gibi değişik alanlarda da kullanılmasını sağlayarak daha fazla mutfağa girmesini sağlamaktır” dedi.