Sason’un su sorunu çözülüyor

Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar, su isale hattının yenilenmesi çalışmalarının başlatıldığını, ihaleyi alan firmanın yer tesliminin yapıldığını bildirdi. Uçar, ilçede deki nüfus artışını da göz önünde bulundurarak, yenilenecek su isale hattı ile Sason’un 2052 yılına kadar su sorunu yaşamayacağını söyledi. Uçar, "İlçemizin en büyük sorunu olan su sorunumuzu girişimlerimiz sonucunda İller Bankası desteği ile önümüzdeki günlerde yenilenecek su isale hattımız ile inşallah 2052 yılına kadar sorun olmaktan çıkarmış olacağız. İsale hattının yenilenmesi için anlaşmaya vardığımız firmaya yer teslimini yaptık. Önümüzdeki günlerde hızla çalışmalara başlayacaklar. Su isale hattımızın tamamlanmasının ardından da Derince grup köy yolunun asfaltlanma çalışmaları da yapılacak. İlçemizin daha refah, daha yaşanabilir ve daha huzurlu bir hale gelmesi için çalışmalarımız devam edecektir" dedi.