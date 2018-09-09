Şehit aileleri ve gaziler dernek başkanları Van’da bir araya geldi

Van il merkezi valilik misafirhanesinde bir araya gelen dernek başkanları, başta Amerika’nın dolar oyunu olmak üzere, devletin bütün kurumlarına sızan FETÖ mensupları ve yıllarca doğu ve güneydoğu başta olmak üzere ülkenin her köşesinde çeşitli eylemler yapan terör örgütü PKK’ya karşı devlet yetkilileri ile el ele vererek yapılacak olan her türlü mücadelede hükümetin yanında yer alma ve destekleme kararı aldı.

Toplantıda dernek başkanlarına hitaben bir konuşma yapan Anadolu Şehit Aileleri ve Gazileri Konfederasyonu Genel Başkanı Seyfettin Apak, “Bizler bu vatanın aziz toprakları için bedel ödeyen şehitlerin ve kahraman gazilerimizin temsili olarak buradayız. Devletimizin teröre karşı yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü kararlı mücadeleyi onurlu bir şeklide görüyoruz. Devletimizin bu kararlı mücadelesi ile terör örgütlerinin yok olacağına olan inancımız tamdır. Devlet için bayrak için ve ezan için canını feda eden aziz şehitlerimiz için devletimizle el ele ve her yerde olacağız. Burada dosta güven, düşmana korku salacağız. Çünkü biz bir ve beraber olduğumuzda başaramayacağımız hiçbir şey yoktur” dedi.

Toplantıya 52 il, 26 ilçe şehit yakınları ve gaziler dernek başkanlarının yanı sıra, Van Valisi Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici katıldı. Toplantıya Katılan dernek başkanları toplantının ardından Van’ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.