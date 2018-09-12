Şehit ailesinin çifte mutluluğu

Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit uzman çavuşun iki kardeşi, yapılan çifte düğünle dünya evine girdi.

Bingöl'ün Genç ilçesi ile Diyarbakır'ın Lice ilçeleri arasında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Behçet Avcı'nın kardeşleri İbrahim Avcı ile Sedat Avcı'ya aileleri tarafından düzenlen çifte düğünle dünya evine girdi. Kozluk'ta bulunan düğün salonunda gerçekleşen ve yaklaşık bin 500 davetlinin katıldığı çifte düğün merasimine Kozluk Kaymakamı Osman Bilici ve eşi Filiz Bilici, gelin ve damatların aileleri ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. İlerleyen saatlerde kaymakam Bilici, davetliler ile birlikte halay çekerek Avcı, Baysan ve Kurt ailelerinin mutluluklarına ortak oldu.

Kaymakam Bilici ve eşi Filiz Bilici, Ceylan ve İbrahim ile Gülcan ve Sedat çiftlerine takı takarak ömür boyu mutluluklar diledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.