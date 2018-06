Şehit çocuklarından askerlere moral ziyareti

Vakıf Başkanı Ömer Dündar Pekacar, “Son günlerde artan şehit haberleri üzerine şehit çocukları olarak hem askerlerimize moral vermek hem de moral bulmak için Bıçakçı Jandarma Karakoluna gittik. Askerlerimizle sohbet ettik, çay içtik ve beraber voleybol oynadık. Daha önce de yine askerlerimizle voleybol oynamış ve yenilmiştik. O maçın rövanşını da almak istedik. Takım olarak çok iyi mücadele edip, çok iyi oynadık, ancak yine yenildik. Vatan savunmasında çok başarılı olan kahraman askerlerimizin voleybolda da başarılı olduklarını görerek her birinin aynı zamanda iyi birer sporcu olduklarını da bir kez daha anlamış olduk. Vatan için can veren şehit çocukları olarak vatan için can vermeye hazır askerlerimizi çok seviyoruz ve şartlar ne olursa olsun her zaman yanlarında olacağız” dedi.