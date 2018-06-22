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22 Haziran 2018 14:13

Şehit çocuklarından askerlere moral ziyareti

Son günlerde artan şehit haberleri üzerine, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi Yönetim Kurulu’nda görev alan şehit çocukları, hem askerlere moral vermek, hem de moral bulmak için Bıçakçı Jandarma Karakol Komutanlığına ziyaret gerçekleştirdi.

Şehit çocuklarından askerlere moral ziyareti

22 Haziran 2018 14:13


Vakıf Başkanı Ömer Dündar Pekacar, “Son günlerde artan şehit haberleri üzerine şehit çocukları olarak hem askerlerimize moral vermek hem de moral bulmak için Bıçakçı Jandarma Karakoluna gittik. Askerlerimizle sohbet ettik, çay içtik ve beraber voleybol oynadık. Daha önce de yine askerlerimizle voleybol oynamış ve yenilmiştik. O maçın rövanşını da almak istedik. Takım olarak çok iyi mücadele edip, çok iyi oynadık, ancak yine yenildik. Vatan savunmasında çok başarılı olan kahraman askerlerimizin voleybolda da başarılı olduklarını görerek her birinin aynı zamanda iyi birer sporcu olduklarını da bir kez daha anlamış olduk. Vatan için can veren şehit çocukları olarak vatan için can vermeye hazır askerlerimizi çok seviyoruz ve şartlar ne olursa olsun her zaman yanlarında olacağız” dedi.




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