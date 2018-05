Şehit eşi 14 yıldır parmağından yüzüğünü çıkarmıyor

14 yıl önce terör örgütü PKK tarafından saldırıya uğrayan Gercüş Kaymakamlığı’nda şehit olan bekçi Mehmet Ali Atılgan’ın eşi, en küçüğü 1 yaşında olan 4 çocuğuna hem annelik hem de babalık yaparak okutup büyüttüğünü söyledi. Şehit eşi Sadiye Atılgan, “Eşim Gercüş Kaymakamlığı’nda şehit oldu. 4 çocuğum var. En küçük oğlum 1 yaşındaydı eşimi kaybettiğim zaman. En büyük kızım 10 yaşındaydı, onun bir küçüğü 7 yaşında 1’inci sınıftaydı, onun bir küçüğü de 4 yaşındaydı” dedi.

Şehitlik duygusunun çok güzel olduğunu belirten Atılgan, “Şehitlik şeyi çok güzelmiş ama acısı da bir o kadar zor. Çok şükür çocuklarımı okuttum. En büyük kızım üniversite bitirdi ve şuan belediyede sosyolog olarak çalışıyor. Ortanca kızım da Malatya’da hemşirelik bölümünü okuyor. En küçük kızım da lise bitirdi ve hazırlık yapıyor üniversite için. Oğlan da çok şükür liseye başladı. Çocuklarımla her zaman gurur duymuşumdur. Şehitlik gerçekten herkese nasip olmuyor. İyi ki şehit eşiyim. Tamam, yoklukları üzüyor ama insan nasıl söyleyeceğini bilemiyor. 4 çocuğumu da büyüttüm, okuttum. Her zaman arkalarındayım ve her zaman hem anne oldum hem baba oldum. Hiçbir zaman da pişman değilim. Her zaman onların arkasındayım. Çok mücadele verdim. Ayaklarımın üzerinde durmaya çalıştım. Benim hayatım arkada kaldı, ön planda çocuklarım oldu. Çocuklarını kaybeden annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum. Eşlerini kaybedenlere de sabır diliyorum. Gün ağlamak günü değil, ayakta dimdik olmak günüdür” şeklinde konuştu.

"Bu yüzük onun eliyle elime girdi ve ölünceye kadar kalacak"

Eşi şehit olduğundan bu yana hiçbir zaman parmağından yüzüğünü çıkarmadığını ifade eden Atılgan, “Hiçbir zaman yüzüğü çıkarmadım, çıkarmayacağım da. Çünkü bu eşimin simgesi. Bunu asla çıkarmam. Hiçbir zaman onu ölü olarak ne kendime ne çocuklarıma hissettirmedim. Hep hayattaymış gibi çocuklarıma o şeyi verdim, aşılattırdım. Herkes aynı şeyi söyledi ama asla dedim. Ben ölünceye kadar bu yüzük parmağımdan çıkmayacak. Çoğu kez çocuklarım anne bunu değiştirelim dedi. Asla bunu değiştirmeyeceğim. Bu yüzük onun eliyle elime girdi ve ölünceye kadar bu şekilde kalacak. İyi ki onun eşiyim, iyi ki o benim eşimdi. Onunla her zaman gurur duydum. Rabbim yerini en güzel yerden eylesin. İnşallah bizim de arkalarından gitmemiz şehitlikle olur. Allah’ımdan dileğim bu olur” dedi.