Şehit Öğretmen Şenay Aybüke için şiir yarışması düzenlendi

Yarışmada dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.
Bu yıl ilki düzenlenen I. Ulusal Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Şiir Yarışması Ödül töreninde, dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı. Şiir yarışmasının gelenekselleştirilerek her yıl 24 Kasım Öğretmenler Gününde düzenleneceği belirtildi.
Törene, Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, kamu kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Ödül töreninde ‘Bu Çağdaş Bu Aşk’ adlı şiiriyle dereceye giren Mazlum Cihangir’in ödülünü yakını Edanur Seven’e Başkan Vekili Aksoy verdi.