Şehit yakınları Başkan Uçar’la görüştü

Sason Şehit Yakınları Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerini makamında kabul eden Uçar, dernek yöneticileri ile birlikte daime dayanışma içerisinde olacaklarını söyledi.

Başkan Uçar’ın kendilerine göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı memnuniyetini dile getiren Sason Şehit Yakınları Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik de dernek olarak Uçar’a nezaket ziyaretinde bulunduklarını söyledi. Çelik, "Başkanımız bizlerle daima dayanışmada olacağını belirtti. Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan dernek lokalimiz için de bir adet klima hediye etti. Belediye Başkanımız Uçar’a jestinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.