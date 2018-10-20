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Şehit Yakınları Derneği'nden 70 çocuğa kışlık elbise

Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, ihtiyaç sahibi 70 çocuğa mont ve bot yardımında bulundu.


Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Vartanus, Gortil, Han ve Özlüce köylerini ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi 70 çocuğa mont ve bot yardımında bulundu. Dernek Başkanı Mutalip Çelik, “İlçemizin en uzak mezralarında bulunan çocuklarımızın üşümemesi için dernek bazında aldığımız kışlık mont ve botları çocuklarımıza hediye ettik. O köylerde kış daha erken geliyor. İlçenin rakım olarak en yüksek olan mezra ve köylerinde kış çok soğuk geçiyor. Dolayısıyla bu köylerde ve mezralarda bulunan bu çocuklarımızın bu giysilere ilçe merkezinde ve yakın köylerde bulunan çocuklarımızdan daha fazla ihtiyacı vardır. Çocukları hediyeleri aldıklarında çok sevinmişlerdi. O çocukların gözlerindeki sevinç bizim için her şeye bedeldir. İmkanlarımız doğrultusunda maddi durumu düşük ailelere yönelik yardımlarımızı devam ettireceğiz” dedi.

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