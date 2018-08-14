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14 Ağustos 2018 10:43

Şehit yakınları ve gazilerden dolar tepkisi

Batman ve ilçelerinde bulunan gazi ve şehit yakınları dernek başkanları, döviz ve altının aşırı derecede yükselmesine yaptıkları ortak basın açıklaması ile tepki gösterdi.

Şehit yakınları ve gazilerden dolar tepkisi

14 Ağustos 2018 10:43


Kozluk Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma Derneğinde bira aya gelen Batman Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma Dernek Başkanı Şehmuz Özcan, Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Mutalip Çelik, Kozluk Şehit Yakınları ve Gaziler Dernek Başkanı Hikmet Gülşen ve üyeleri tarafından hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyan Şehmuz Özcan, ülkemiz üzerine oynanan oyunlara karşı halkın duyarlı olması gerektiğini söyledi. ABD tarafından ülkemize yönelik ekonomik darbe yapılmak istendiği belirten Özcan, buna müsaade etmeyeceklerini dile getirdi. Özcan, “Şehit ve Gaziler dernek başkanları olarak ülkemizde aşırı derecede yükselen döviz ve altının Amerika ve uşağı olan FETÖ’nün oyunu olduğunun farkındayız. Bizler en sevdiğimiz yakınlarımızı bu ülkeye şehit verdik. Gaziler olarak da vücudumuzdan parçalar verdik. Altın ve dövizde ne imiş bunlarla bizleri dize getirmeye çalışanlar yanıldıklarını çok çabuk anlayacaklar. Buradan bütün şehit yakınlar ve gazilerimize evlerinde bulunan bütün döviz ve altınları bozdurmaya ve devletimizin yanında sıkı olarak saf tutmaya çağırıyoruz. Devletimizin bekası her şeyden üstündür. Bu yıldırma çabaları beyhudedir. Hainler amaçlarına ulaşamayacaktır” dedi.




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