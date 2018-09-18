İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit yakınlarından kaymakama ziyaret

Sason Şehit Yakınları, Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetimi, İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı ve Öğretmenevi Müdürü Pelin Yıldız’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sason Şehit Yakınları, Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetimi, İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı ve Öğretmenevi Müdürü Pelin Yıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Kaymakamlar kararnamesiyle Sason İlçe Kaymakamlığına atanan Kaymakam Abdullah Özadalı ve İlçe Öğretmenevi Müdürlüğüne atanan Pelin Yıldız'ı makamında ziyaret eden Sason Şehit Yakınları, Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek yöneticileri, Kaymakam Özadalı ve Yıldız'a yeni görevlerinde başarılar diledi. Şehit yakınlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Özadalı, şehit yakınları ve gazilerin istek ve taleplerini her zaman ve her ortamda dinlemeye hazır olduğunu belirterek, her türlü sıkıntılarında yanlarında olacağını belirtti.


Yıldız da şehit yakınları ve gazilerin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, bu ziyaretin kendisi için bir gurur vesilesi olduğunu ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.