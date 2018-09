Şehit yakınlarından kaymakama ziyaret

Sason Şehit Yakınları, Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetimi, İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı ve Öğretmenevi Müdürü Pelin Yıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Kaymakamlar kararnamesiyle Sason İlçe Kaymakamlığına atanan Kaymakam Abdullah Özadalı ve İlçe Öğretmenevi Müdürlüğüne atanan Pelin Yıldız'ı makamında ziyaret eden Sason Şehit Yakınları, Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek yöneticileri, Kaymakam Özadalı ve Yıldız'a yeni görevlerinde başarılar diledi. Şehit yakınlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Özadalı, şehit yakınları ve gazilerin istek ve taleplerini her zaman ve her ortamda dinlemeye hazır olduğunu belirterek, her türlü sıkıntılarında yanlarında olacağını belirtti.

Yıldız da şehit yakınları ve gazilerin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, bu ziyaretin kendisi için bir gurur vesilesi olduğunu ifade etti.