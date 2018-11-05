Şehitler için mevlit okutuldu

Mardin'in Dargeçit ilçesinde şehit olan 8 asker için mevlit okutuldu.

Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Altınoluk köyü kırsalında 4 Ekim 2018 tarihinde yola tuzaklanan El Yapımı Patlayıcının (EYP) uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonrası şehit olan 8 asker için Batman'ın Sason ilçesi Topluca köyünde mevlit verildi. Topluca köyü daha önce 8 kez PKK'lı teröristlerin silahlı ve mayınlı saldırısına uğramış ve bu saldırılarda da 9 ve 11 yaşlarındaki iki kız kardeş ve 1 astsubay ile birlikte 10 şehit verilmiş, 12 kişi de gazi olmuştu. PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonrası şehit olan 8 asker için düzenlenen mevlit törenine Batman İl Jandarma Komutanı Mustafa Bakçepınar, SGK İl Müdürü Alaettin Ökten, Sason İlçe Jandarma Asayiş Komutanı Muhammed Topal, 7. Jandarma Tabur Komutanı Mehmet Kayhan, Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, askerler ve vatandaşlar katıldı. Köye gelenleri çocuklar ellerinde Türk bayrakları ve ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganları ile karşıladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mevlit programında şehit olan 8 asker nezdinde tüm şehitler için dualar okudu.