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16 Ağustos 2018 16:38

Sendika çalışanlarından 200 aileye giyim yardımı

Eğitim Bir-Sen Batman’ın Sason ilçe temsilciliği tarafından maddi durumu düşük 200 aileye bayramlık giyim yardımı yapıldı.

Sendika çalışanlarından 200 aileye giyim yardımı

16 Ağustos 2018 16:38


Sendika destekleriyle elde edilen 20 bin Türk Lirası değerinde yetişkin ve çocuklara giyim yardımında bulunduklarını belirten Eğitim Bir-Sen Sason Temsilcisi Kemal Belge, “Yaptığımız giyim yardımı ile ihtiyaç sahibi olan insanların bu bayramda yüzünü güldürmeyi hedefledik. Sendikamız bundan sonraki zamanlarda imkanlarımız doğrultusunda çeşitli alanlarda yardımlarımızı devam ettirmeye çalışacağız. Giyim yardımında bebek, genç, yetişkin olmak üzere birçok vatandaşımıza ulaşmaya çalıştık. Her zaman insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, onların bir eksikliğini gidermek için Eğitim Bir-Sen olarak insani yardımlarımızı devam ettirmeye çalışacağız emeği gecen bütün arkadaşlara sendika adına teşekkür ediyorum” dedi.




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