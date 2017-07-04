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04 Temmuz 2017 11:23

Serinlemek için buzdolabına giriyor

Kavurucu sıcakların etkisi altına giren Batman’da fırıncılar, işlerini yapabilmek için büyük güçlükler yaşıyor.

Serinlemek için buzdolabına giriyor

04 Temmuz 2017 11:23

Fırıncılar, yarım saatte bir buzdolabına girip çıkarak ekmek üretiyor.


Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı Batman’da kavurucu sıcaklar esnafları etkiliyor. Kentte, özellikle de ateş başında çalışan demirci ve fırıncılar, işlerini yapabilmek için büyük güçlükler çekiyor. Merkez Belde Mahallesi’nde fırıncılık yapan Barış Tan, serinlemek için yarım saatte bir buzdolabına girip çıkıyor. Fırın başında sıcaklığın 65 dereceye kadar yükseldiğini anlatan Tan, “Serinlemek için her yarım saate bir buzdolabına girerek serinlemeye çalışıyorum. Buzdolabında en az 5 dakika kaldıktan sonra çıkıyorum. Elimizden gelen bir şey yok ekmek parası için çalışıyoruz” dedi.




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