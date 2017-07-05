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05 Temmuz 2017 16:05

Sıcak hava çardakçıları da vurdu

Batman’ın Hasankeyf ilçesi Dicle Nehri kenarında kurulan çardaklar sıcak hava nedeniyle boş kaldı.

Sıcak hava çardakçıları da vurdu

05 Temmuz 2017 16:05


Dicle Nehri kenarında kurulan çardaklar da müşteri ağırlayarak geçimlerini sağlayan Hasankeyfliler, aşırı sıcak hava nedeniyle müşterilerin gelemediğinden şikayetçi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ifade eden çardak işletmecisi Nimettulah Akalın, geçen yıl temmuz ayı içerisinde müşteri yoğunluğu yaşadıklarını belirterek, "Son bir haftadır müşteri gelmiyor. Akşam saatlerinde kent merkezlerindeki sıcaklardan kaçarak Dicle Nehri kenarına gelen vatandaşlar oluyor. Ama onlarında sayısı oldukça az. Sezonu para kazanmadan kapatacağımızdan korkuyoruz" dedi.




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