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13 Eylül 2017 17:26

Sigarayı bıraktı, öğrencilere burs verecek

Batman’da günde iki paket kullandığı sigarayı bırakan esnaf, bunun yerine öğrencilere burs vereceğini belirtti.

Sigarayı bıraktı, öğrencilere burs verecek

13 Eylül 2017 17:26


Batman’da esnaflık yapan ve günde iki paket sigara kullanan İbrahim Acar, sigarayı bırakarak, yıllardır buna verdiği parayı öğrencilere burs olarak verme kararı aldı. Acar, 7 yıl üniversitede çalıştığını ve öğrencilerin büyük zorluklarla okuduğunu belirterek, "Küçük de olsa öğrencilerimize bir destek verme kararı aldım. Günde iki paket sigara içiyorum ve sigarayı bırakıp, o parayı öğrenci kardeşlerimize burs olarak vermek istiyorum. Bazı arkadaşlarımızın ön ayak olması ile açılacak olan hesaplara bütün Batman esnafımız ve hayırsever iş adamlarımız güçleri yettiği kadar bağışta bulunabilir ve ortak havuzda birikecek olan para ile ihtiyaç sahibi birçok öğrenciye burs imkanı tanıyabiliriz" dedi.




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