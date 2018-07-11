Silah arkadaşı tarafından vurulan asker şehit oldu

Olay, gece saatlerinde Beşiri Tabur Komutanlığında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Jandarma Er Yasır Eryiğit ile adı öğrenilemeyen bir asker arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında, adı öğrenilemeyen asker, Eryiğit’i silahla vurdu. Olay yerinde şehit olan Eryiğit’in naaşı, otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şehit için, burada yapılan işlemlerin ardından hastane bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Batman Valisi Ahmet Deniz, askeri erkan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından şehidin naaşı İstanbul’a uğurlandı.

Şehidin terhisine 20 gün kaldığı da öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.