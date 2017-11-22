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22 Kasım 2017 16:52

Sokak hayvanları kışın üşümeyecek

Batman Belediyesi yaralı, hasta, bakıma muhtaç ve tedavi edilmesi gereken hayvanlara yönelik hizmetlerini yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Sokak hayvanları kışın üşümeyecek

22 Kasım 2017 16:52

Belediye tarafından yeni yapılan barınaklarla artık sokak hayvanları için kışın üşümeden kalabilecekleri bir ortam oluşturuldu.


Daha önce 153 Alo hattı ile hasta, yaralı, bakıma muhtaç hayvanlar için şikayet hattı oluşturan Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü hayvanların gerekli tedavileri yapıldıktan sonra korumalı bir şekilde iyileşme sürecini atlatması için kedi ve köpek evleri projesini hayata geçirdi. Yeni yapılan kedi ve köpek evleri ile artık sokak hayvanları kışın soğukta üşümeyecek.


Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde tedavileri yapılan kedi ve köpeklerin iyileşme sürecini geçirmeleri için 3 adet kedi odası ve 10 adet de köpek odası yapılarak belirlenen alanlara yerleştirildi. Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirilen sokak hayvanları, uygulanan cerrahi operasyonun ardından iyileşme sürecine alınıyor. Bu süreç içinde hayvanların sağlık durumunun ve seyrinin yakından izlenebilmesi için özel barınaklar yapıldı.


Gözlem odaları olarak kullanılan barınaklar, operasyon sonrasındaki tedavileri tamamlanıncaya kadar burada iyileşme sürecine alınıyor. Özel barınaklarla, burada tedaviye alınan hayvana diğer hayvanlar tarafından zarar verilmemesi sağlanmış oluyor.




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