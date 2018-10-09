Sokak sokak oğlunu arıyor

Gözü yaşlı anne, yolunu gözlediği oğlunun bir an önce bulunmasını istiyor.

Batman'da 9 gün önce evden çıkan 16 yaşındaki Osman Işık, bir daha eve dönmedi. Çocuklarından hiçbir haber alamayan aile durumu polise bildirdi. Polis, Işık'ın bulunması için çok yönlü çalışma başlatırken, anne Hülya Işık da 9 gündür sokak sokak gezerek oğlunu arıyor. Fotoğraflarını yolda gördüğü herkese gösteren çaresiz anne, oğlunun bir an önce bulunmasını istiyor.

“Bulana kadar aramaya devam edeceğim”

Anne Işık, arayıp bakmadığı yerin kalmadığını belirterek, “Arkadaşlarına sordum, soruşturdum bilgi alamadım. Ondan haber alamıyorum. Karakola da gittim ve kayıp ilanı verdim. Can güvenliğinden endişe ediyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Gören ya da bilen varsa Allah rızası için bana ya da karakola bildirsinler. Düşünüyorum onu, merak ediyorum. Sorup soruşturup onu arıyorum. Çevresine ve arkadaşlarına güvenmiyorum. Oğlumu kullandıklarından da şüpheleniyorum. 9 yaşındaki kızımla birlikte sabahtan akşama kadar oğlumu arıyoruz. Korkuyorum, sağ mıdır, ölü müdür haberim yok. Ana yüreğidir. Allah rızası için oğlumu gören duyan varsa beni arasınlar ya da karakola haber versinler. Bütün Batman'ı gezdim dolaştım oğlumu göremedim ve gören bilen yok. Oğlumu bulana kadar arayacağım” dedi.