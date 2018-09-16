Son demlerini yaşayan Hasankeyf'e turist akını

Ilısu Barajı altında kalacak olan Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf turist akınına uğruyor. İlçe, sular altında kalmadan görmek isteyenlerle dolup taştı. Antik kent Hasankeyf'e gelen ziyaretçi sayısında son dönemlerde artış yaşandığı belirtildi.

Ilısu Barajı altında kalacak olan Batman'ın tarihi ilçesine yerli ve yabancı turistler akın ediyor. İlçe, sular altında kalmadan tarihi mekanları görmek isteyenlerin akınına uğruyor. Su altında kalacak olan Hasankeyf'i görmek isteyen yerli ve yabancı turistler son dönemlerini yaşayan Hasankeyf'te tarihe yolculuk ediyor. Önümüzdeki günlerde Hasankeyf'in daha yoğun turist akınına uğrayacağını belirten Batman İl Kültür Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, otel doluluk oranlarının yüzde 80'i aştığını söyledi. Aslanlı, “Otel doluluk oranımız yüzde 80'i aşmaktadır. Batman'a gelen turist sayısı oldukça yükselmiştir. Özellikle son aylarda Hasankeyf sular altında kalmadan gelip bir fotoğraf çekmek isteyen, anı oluşturmak isteyen insan sayısı gözle görülür derecede yükselmiştir. Önümüzdeki günlerde Hasankeyf daha yoğun şekilde turist ağırlayacaktır. Taşıma sebebiyle turnikelerimiz ortadan kaldırılmıştır. Dolayısıyla gelen turist bilet almadığı için elimizdeki veri sadece otellerde konaklayan turist olarak bilinmektedir. Geçen sene turizm bölgeli otellerimizde 152 bin civarında konaklama yapan turist Batman'a gelmiştir. Mardin-Midyat'a gelen turistlerin yüzde 80'i Hasankeyf'i de ziyaret ettiğinden dolayı Hasankeyf bir yılda 500 binin üzerinde turist görmüştür” dedi.

“Hayran kaldığım bir yer”

İlk defa Hasankeyf'e gelen Sude Uğur, gördükleri karşısında hayranlıklarını gizleyemediğini söyledi. Uğur, “Kuşadası'nda oturuyorum. Hasankeyf'e geldik sular altında kalacak. İlk defa geldim gördüm. Çok güzel hayran kaldığım bir yer. Herkesin gelip görmesi gerekiyor. Muhteşem güzellikleri var ama maalesef sular altında kalacak” diye konuştu.

“Son görüşümüz”

Antalya'dan gelen Zehra Gönülaçar, birkaç defa Hasankeyf'e geldiğini söyledi. Gönülaçar, "Bu seferki gelişim daha farklı sular altında kalmadanki son görüşümüz. Üzülüyoruz bu duruma çünkü, Batman'ın birkaç güzelliğinden biri ve herkesin görmesi gereken turistlik güzelliklerden biri. Şehir dışında yaşıyorum. Bir dahaki gelişimizde burayı farklı görmekten korkuyoruz. Umuyorum ki kötü bir şekilde görmeyiz. İleriki yıllarda geldiğimizde de görme imkanımız olur” şeklinde konuştu.