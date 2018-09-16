Sosyal medyadan helallik isteyip intihar etti

Batman'da 1998 yılında kaçırılarak öldürüldüğü iddia edilen Cevzet Soysal'ın oğlu, köprü üzerinde silahla vurulmuş olarak bulundu. Soysal'ın intihar ettiği belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, 1998 yılında kaçırılarak öldürüldüğü iddia edilen Cevzet Soysal'ın oğlu Mücahit Soysal (35), dün gece Kuyubaşı TOKİ girişindeki köprünün üstünde silahla vurulmuş olarak bulundu. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Soysal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soysal'ın olaydan kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilerek veya bilmeyerek kimi kırmışsam ve kimin hakkına girmişsem hakkını helal etsin" ifadelerini kullandığı görüldü.

Valilikten olayla ilgili açıklama

Batman Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Basın yayın organlarında Batman ili Kuyubaşı Mahallesi TOKİ köprüsü üzerinde Mücahit Soysal isimli bir şahsın vurulmuş olarak bulunduğu haberine ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. İlimiz Emniyet Müdürlüğüne 15 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 21.45 sıralarında gelen bir ihbarda Kuyubaşı Mahallesi TOKİ köprüsü üzerinde Mücahit Soysal isimli bir şahsın silahla intihar ettiği ve yakınları tarafından Batman'da özel bir hastaneye getirildiği ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilmiştir. Olayla ilgili yapılan inceleme ve şahsın yakınlarından alınan bilgiler sonucu şahsın tabanca ile intihar ettiği anlaşılmıştır. Olayda kullanılan silah ve bir adet boş kovana el konulmuştur. Olayla ilgili adli soruşturma devam etmektedir" denildi.