STK’lardan şehit ailesine ziyaret

Dörtbölük köyüne giden Eğitim Bir-Sen, Genç Memur-Sen, Diyanet Sen, Güvenlik Korucuları Derneği, Sason Arap Derneği temsilcilerinden oluşan bir grup, terör örgütü PKK tarafından 23 yıl önce annesi, babası ve iki yengesi kaybedilen ve kendisi de 6 aylık olmasına rağmen 7 kurşunla yaralanan Ergün Tiryaki’yi ziyaret etti. STK’ların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ergün Çelik, “Terör örgütünün bölgemizde yaptığı bütün katliamlara rağmen halkı sindiremediğini görmek bizim için en büyük mutluluk kaynağıdır. PKK terör örgütü benim bütün ailemi katlettiği halde, bende hiçbir zaman onlardan korkmadım ve hiçbir zaman onların amaçlarına ulaşacaklarını düşünmedim. Devlet büyüklerimizin ve STK’ların bizleri unutmaması bizleri her zaman cesaretlendirdi. Bu günde bu kutsal Ramazan ayında soframıza konuk olarak bizleri sevindiren ilçedeki STK başkanlarına çok teşekkür ederim” dedi.

Tiryaki, ailesini ziyarette bulunan ilçedeki STK başkanları, beraberinde götürdükleri Türk bayrağını ve Kur-an-ı kerimi hediye etti.