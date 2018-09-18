Sulama kanalındaki kötü koku mahalleliyi bıktırdı

DSİ tarafından çiftçilerin tarlalarını sulaması için yaptırılan ve daha sonra Batman Sol Sahil Sulama Birliğine devredilen sulama kanalının temizlenmemesi yüzünden özellikle geceleri kurbağa, sivrisinek ve kötü kokudan dolayı uyuyamadıklarını belirten Çamlıtepe Mahallesi sakinleri, yetkililerin biran önce sulama kanalını temizlemesini istedi. Mahalle sakinlerinden Şevket Erdoğan sabaha kadar rahat edemediklerini belirterek, “Balkonlarımızda oturamıyoruz. Sinekler oluyor, kurbağa sesleri oluyor. Biran önce gelip burayı temizlesinler. Adana ve Eskişehir'i bize aratmasınlar. Bizim de onlardan bir eksiğimiz yok. Kanalın temizlenmesini istiyoruz. Bu şekilde kuruyor bahar aylarına kadar taş, yosun birikiyor” dedi.

"Kokudan dayanamıyoruz"

Sulama kanalında biriken yosunlar ve çevreye yaydığı kötü kokuya dayanamadıklarını ifade eden Abdulkerim Çınar, “Bu kanalın temizlenmesini istiyoruz. Mahallemizin en büyük sıkıntısı budur. Evimiz tam karşıda. Kanala baktığımız zaman insanda mide bulantısı oluyor kokudan. Özellikle su kesildiği zaman kokudan dayanamıyoruz. Mahallede çoluk çocuk herkes rahatsız oluyor. Kanalın temizlenmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

4 bin öğrencinin sağlığı tehlike altında

Sol Sahil Sulama Kanalı'nın temizlenmemesinden dolayı oluşan bakteriler ve kötü kokunun kanalın yanı başında olan okullar bölgesindeki yaklaşık 4 bin öğrencinin sağlığını tehdit ettiğini söyleyen Cumali Arpas, “Burada bulunan DSİ kanalı açık kanalizasyon haline gelmiş. Geceleri mahalleyi ciddi anlamda rahatsız ediyor. Kanalın içindeki bakteriler ve hayvanlar sabaha kadar ses yaptığı gibi aynı zamanda da koku yapmaktadır. Bizim yetkili mercilerden talebimiz bu kanalın biran önce temizlenmesi ve mahallenin huzura kavuşmasıdır. Aynı zamanda burası okullar bölgesidir ve 3-4 bin civarında öğrenci var burada ve bu öğrencilerin tamamının sağlığını tehdit ediyor bu kanal. Yetkililerden tek isteğimiz kanalın temizlenmesi ve kanalın yanı başında duran arsaya da bir an önce park bahçe müdürlüğünün buraya park yapmasıdır. Çünkü öğrenciler etrafa dağılmış durumda ve gidecekleri bir yer yok” ifadelerini kullandı.

"Sulama sezonu henüz bitmedi"

Vatandaşların kötü kokudan şikayetçi olduğu sulama kanalı ile ilgili DSİ 103. Şube Müdürü Bedi İleri tarafından telefonla İHA muhabirine yapılan açıklamada, “Sulama kanalının bakım ve onarımı Sol Sahil Sulama Birliği'ndedir. 68 kilometre uzunluğundaki sulama kanalında geçtiğimiz haftaya kadar da sulama yapılıyordu. Eylül ayının 25 ve 30'una kadar da çiftçilerimizin tarlalarını sulamak için su talebi oluyor. Sulama sezonu tamamen bitince kanalın özellikle şehir merkezinden geçen kısımlarında sulama birliğine biz de yardımcı olarak temizliğini gerçekleştireceğiz. Bizim kanalı temizleyecek yeterli araç ekipmanımız bulunmuyor. Bizler de başka bölgelerdeki DSİ müdürlüklerimizden araç talebinde bulunarak kanal temizliğine destek olacağız” dedi.