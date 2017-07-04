Suriyeli genç tüm birikimini kaybetti

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Batman’ın Gercüş ilçesine yerleşen Hejar Yusuf isimli genç, mesleğini devam ettirmek için Gercüş ilçesinde kuaför salonu açmak istedi. Yıllardır biriktirdiği 2 bin TL nakit parası ile 3 bin TL değerindeki altınlarıyla malzeme almak için Batman’a gelen Yusuf, tüm birikimini düşürerek, kaybetti. Düşürdüğü parayı yıllardır biriktirdiğini belirten Yusuf, “Çok zor durumdayım. İş kurmak için eşimin altınlarını ve biriktirdiğim parayı alarak Batman’a malzeme almaya geldim. Tüm paramı düşürmüşüm, Allah rızası için parayı bulan vatandaşlar bir şekilde bana ulaşsın” dedi.