Batman'ın Gercüş ilçesinde evlerde meşe külüyle kaynatılıp, odun ateşinde sıcak kumla kavrularak imal edilen leblebi yoğun talep görüyor.

Tadını kumdan alan lezzet olarak bilinen ve unutulmaya yüz tutan gelenek olan bir bir zahmetle ısıtılıp kavurarak leblebi yapan vatandaşlar bu işin büyük zahmet istediğini söyledi. Nohudu tencerelerde kaynattıktan sonra kumda odun ateşinde kızdırarak ısıttıklarını belirten vatandaşlar, daha sonra haşladıkları nohutları ısınan kumla birleştirerek sürekli karıştırdıklarını dile getirdi. Belirli bir müddet sonra elekten geçirip kumlarla ayrıştırılan leblebilerin daha sonra çuvalın içine konulup hazır hale getirildiğini kaydeden vatandaşlar, ürettikleri leblebilerin yoğun talep gördüğünü söyledi.

Vatandaşlar, kumdan lezzetini alan leblebiyi satarak aile bütçelerine katkı sunduklarını ifade etti.