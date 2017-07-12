Takla atan araçtan sağ kurtuldular

Kaza, Kozluk karayolu Havaalanı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kozluk istikametine doğru seyir halinde bulunan Mehmet Şirin Kaplan yönetimindeki 54 VZ 555 plakalı otomobil yoldan çıktı. Sürücüsünün başka bir araca çarpmamak için direksiyonunu kırdığı otomobil, refüje çarparak peş peşe takla atmaya başladı. Araçta büyük hasar oluşan kazayı, sürücü Mehmet Şirin ile araçta bulunan Adnan, Sofir, Mehmet ve Gürkan Kaplan burunları bile kanamadan atlatırken, Leyla ve Songül Kaplan hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla tedbir amaçlı Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracın çekiciyle olay mahallinden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.