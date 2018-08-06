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06 Ağustos 2018 12:42

Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine taşındı

Batman’ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi Artuklu Hamamı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla taşındı.

Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine taşındı

06 Ağustos 2018 12:42


Artuklular dönemine ait ve 12. yüzyıl ortalarında yapıldığı belirtilen tarihi Artuklu Hamamı, bu sabah saat 04.30 sıralarında taşınmaya başlandı. Artuklu Hamamı’nın taşınma işlemi sorunsuz bir şekilde yaklaşık 8 saat sürdü. Artuklu Hamamı’nın taşınması törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Batman’ın açık bir müze olduğunu ifade etti. Bakan Pakdemirli, "Sizlere hizmet fırsatını verdiği için bir kez daha sizin nezdinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Batman’ın açık bir müze olmuştur. Batman hizmetin en iyisine layıktır. Batman’a hizmetten mutluyum, Batman’a hizmetten gururluyum. Burada bu hizmeti gerçekleştiren herkese, saydım saymadım, Devlet Su İşleri çalışanlarına, bakanlığımız çalışanlarına, idarecilere, Kültür Turizm Bakanlığımız ve tüm katkısı olanlara ben buradan bir kez daha teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Taşımanın ülkemiz kültürel mirasına hayırlı olmasını diliyorum. Hani bu youtubede fenomen çıkıyor, ‘Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok’ işte bizde öyle diyoruz. ‘Görüyorsunuz, anlatmayla gerek yok.’ Vakit çalışma vakti, vakit Türkiye vakti” dedi.




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