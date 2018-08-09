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09 Ağustos 2018 18:04

Tarihi Artuklu Hamamı yerine indirildi

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölünden çıkartılarak 3 kilometre ilerideki arkeolojik park alanına taşınan bin 500 ton ağırlığındaki tarihi Artuklu Hamamı zemine indirildi.

Tarihi Artuklu Hamamı yerine indirildi

09 Ağustos 2018 18:04


Önceki gün baraj gölü sahasından çıkartılarak 3 kilometre ilerideki arkeoparka taşınan tarihi Artuklu Hamamı indirme işlemi saat 05.00’te başladı. Her biri 64 tekerlekten oluşan 4 SPMT aracı sırayla hamamın altından çekilerek krikoların üzerine indirilen tarihi hamam zemine indirildi. 15 metre uzunluğunda 172 adet 120’lik fore kazıklar üzerine inşa edilen 60 santimetre kalınlığındaki radye temel üzerine indirildi


12. yüzyılın ortalarında yapıldığı bilinen bin 500 ton ağırlığındaki tarihi hamamın zemine indirme çalışmaları başarılı bir şekilde son buldu.




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