Tarihi Artuklu Hamamı yerine indirildi

Önceki gün baraj gölü sahasından çıkartılarak 3 kilometre ilerideki arkeoparka taşınan tarihi Artuklu Hamamı indirme işlemi saat 05.00’te başladı. Her biri 64 tekerlekten oluşan 4 SPMT aracı sırayla hamamın altından çekilerek krikoların üzerine indirilen tarihi hamam zemine indirildi. 15 metre uzunluğunda 172 adet 120’lik fore kazıklar üzerine inşa edilen 60 santimetre kalınlığındaki radye temel üzerine indirildi
12. yüzyılın ortalarında yapıldığı bilinen bin 500 ton ağırlığındaki tarihi hamamın zemine indirme çalışmaları başarılı bir şekilde son buldu.