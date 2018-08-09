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09 Ağustos 2018 10:18

Tarihi Artuklu Hamamı yerine indiriliyor

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölünden çıkartılarak 3 kilometre ilerideki arkeolojik park alanına taşınan bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı’nın, zemine indirme çalışması devam ediyor.

Tarihi Artuklu Hamamı yerine indiriliyor

09 Ağustos 2018 10:18


Önceki gün baraj gölü sahasından çıkartılarak 3 kilometre ilerideki arkeoparka taşınan tarihi Artuklu Hamamı indirme işlemi saat 05.00’te başladı. Her biri 64 tekerlekten oluşan SPMT aracı sırayla hamamın altından çekilerek krikoların üzerine indirilen tarihi hamam krikolar üzerinden zemine indiriliyor. Bin 500 ton ağırlığındaki tarihi hamamın zemine indirme çalışmalarının bugün tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.


Zeynel Bey Türbesi de 12 Mayıs 2017’de aynı sistemle yeni yerine başarıyla taşınmıştı.




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