Taşınan eşyaların üzerinde bağlamayla şov yaptı

Batman'da eşya taşıyan bir traktörün üzerinde bağlama çalan genç görenleri şaşkına çevirdi. Hareket eden traktörün arkasında dengesini güçlükle sağlayan gencin tehlikeli eğlencesi kameraya yansıdı.

Batman merkezde sabah saatlerinde kaydedilen görüntüye, İbrahim Hakkı Caddesi'nde eşya taşıyan traktörün arkasında elindeki bağlamasıyla bir genç yansıdı. Eşyaların üzerine oturan genç, bağlamanın tellerine vurarak türkü söyleyip, yolculuk yapmaya devam etti. Kimseye aldırmadan işi eğlenceye çeviren genci yoldan geçerken bu anı kaydeden vatandaşlar da müzik çalarak eşlik etti. Uzun süre bu şekilde giden genç, tehlikeli eğlencesini şans eseri kazasız atlattı.