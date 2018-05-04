Telefonla konuşmak için ağaçlara çıkıyorlar

Gercüş’e bağlı Gönüllü köyünde vatandaşlar, cep telefonlarıyla konuşabilmek için türlü türlü yollara başvuruyor. Cep telefonu şebekesinin çekmediği köyde vatandaşlar, yakınlarıyla konuşabilmek için ağaçlara tırmanıyor, yüksek tepelere çıkıyor. Vatandaşlar, sorunlarının giderilmesini istiyor.

Köye istasyon kurulması için birkaç kez başvuruda bulunduklarını belirten köy sakinlerinden Salih Kavak, “Şebeke sorunumuz var. Çok zorlanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde burada bir ev yangını meydana geldi. Bir kadın alevlerin arasında kaldı, şebeke çekmediği için ambulans ve itfaiyeyi arayamadık. Telefonlar köyün üst bölgesinde olan tepelerde ve ağaçlarda çekiyor sadece. Sorunumuzun giderilmesi için yetkililere sesleniyoruz” dedi.