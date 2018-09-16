Teröristlerin 26 yıl önce katlettiği 9 şehit anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde bulunan Değirmendere köprüsünde 26 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 9 kişi, şehit edildikleri köprü ve mezarları başında anıldı.

15 Eylül 1992'de Batman'ın Kozluk ilçesinden Geçitaltı köyüne gitmekte olan minibüs Değirmendere mevkiinde köprüde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından durdurulmuş ve içinde sivillerin ve güvenlik korucularının olduğu minibüs taranmıştı. Minibüsü tarayan eli kanlı teröristler daha sonra minibüsü ateşe vermişti. Hain saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. PKK'lı teröristler tarafından şehit edilenler 26 yıl sonra aynı yerde ve mezarları başında Batman, Sason ve Kozluk ilçelerinde faaliyet gösteren şehit dernekleri tarafından düzenlenen programlarla anıldı.

"Güvenlik korucularımız esir olmayı değil şehadete yürümeyi tercih etti"

Olayın meydana geldiği Kozluk ilçe çıkışında bulunan Değirmendere köprüsü üzerinde basın açıklaması yapan Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YURT-SAV) Başkanı Hasan Demir, bulundukları köprüde PKK terör örgütü tarafından 26 yıl önce pusu kurulduğunu ve evlerine gitmekte olan güvenlik korucularını ve masum vatandaşların şehit edildiğini dile getirdi. Demir, “Köprüde çıkan çatışma sonucunda 9 güvenlik korucumuz esir olmaya değil, şerefli olarak şehadete yürümeyi tercih etmiştir. Eminiz ki; geride bıraktıkları çocuklarının da böyle bir durumda asla teslim olmayacakları ve şehadete uğurladıkları babaları gibi mert ve cesurca çatışacaklarına inanıyoruz” dedi.

Katliamın canlı şahitleri konuştu

26 yıl önceki olayda yaralanan güvenlik korucusu Abdurrezzak Çelik ise kendilerine hain bir pusu kurulduğunu fakat bu pusuda asla teslim olmayıp imkanları ölçüsünde çatışmaya devam ettiklerini söyledi.

Olayda akrabalarını kaybeden Kozluk Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hikmet Gülşen, şehit edilen güvenlik korucularının kabirlerinin bulunduğu Değirmendere köprüsünde ve Geçitaltı köyünde anma programı yaptıklarını, olayda hayatını kaybedenlere tekrar Cenab-ı Allah'tan rahmet dilediklerini söyledi.

Babaları olay yerinde şehit olan Mülük ve Fikret Demir olaydan duydukları üzüntülerini dile getirirken, eli kanlı teröristlere lanet okudu.

Değirmendere köprüsünde basın açıklaması yaparak PKK terör örgütünü kınayan, sloganlar atan STK üyeleri ve vatandaşlar daha sonra şehitlerin kabirlerinin bulunduğu Kozluk-Geçitaltı köyündeki mezarlıkta mevlit okuyarak dua etti.

15 Eylül 1992'de Batman'ın Kozluk ilçesi Değirmendere köyüne giden köprüde yol kesen PKK'lı teröristler köy dolmuşu içerisinde bulunan sivilleri taramış, ardından araç içerisinde bulunanları ateşe vermişti. 9 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralı ve 10 kişinin de kaçarak kurtulduğu katliamda Cemal Demir, Razzo Demir, Cuma Demir, Hasan Demir, Nazmi Çelik, Halit Güldü, Ceyhan Karataş, Emin Yurdakul ve Ahmet Durmaz şehit olmuştu. Abdullah Yıldız, Abdurrezzak Çelik, Reşat Saygı, Sabri Gülşen ve Zeki Pınar da yaralanmıştı.