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26 Aralık 2017 16:38

Toç-Bir-Sen’den üyelere ziyaret

Batman Toç-Bir-Sen Başkanı Mehmet Sıddık Arslanlı, il yönetimi ile beraber Sason’da bulunan üyeleriyle bir araya geldi.

Toç-Bir-Sen’den üyelere ziyaret

26 Aralık 2017 16:38


Batman Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları Birliği Sendikası (Toç-Bir-Sen) İl Başkanı Sıddık Arslanlı, Sason ziyaretinde, İlçe Temsilcileri Mutalip Çelik ve diğer üyeleri ile bir araya gelerek, 4/C’den 4/B’ye geçiş yapan personellerin durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundu. İstişare toplantısında üyelerinin sorun ve taleplerini dinleyen Arslanlı, toplantının ardından üyelerine çeşitli hediyeler verdi. İl Başkanı ve yönetimini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Toç-Bir-Sen İlçe temsilcisi Mutalip Çelik, ziyaretlerinden dolayı Arslanlı ve yönetimine teşekkür etti.




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