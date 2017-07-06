Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 17:18

TP’nin itfaiye araçları Batman Belediyesine hibe edildi

Türkiye Petrollerinin (TP) özelleştirilmesiyle bölge müdürlüğü bünyesinde bulunan itfaiye araçları Batman Belediyesine hibe edildi.

TP’nin itfaiye araçları Batman Belediyesine hibe edildi

06 Temmuz 2017 17:18


Batman Belediyesi ile TP Genel Merkezi ve Batman Bölge Müdürlüğü nezdinde yaklaşık 9 aydır yürütülen görüşmeler ve resmi yazışmalar sonuçlandı. Özelleştirme sürecinde olan TP Batman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kayıtlı bulunan itfaiye araçlarının, Batman Belediyesine hibe olarak devri gerçekleştirildi. Kurumlar arasında yapılan protokolün ardından, dördü itfaiye aracı biri kurtarma aracı olmak üzere toplamda beş adet araç Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü araç filosuna dahil oldu. Biri merdivenli, üçü arazöz olmak üzere hibe edilen dört itfaiye aracıyla birlikte Batman Belediyesindeki itfaiye araç sayısı 10’a yükseldi.


TP’nun hibe jestine teşekkür eden Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, “Bütün Müdürlüklerimizin hizmet kapasitelerini güçlendirmeye çalışıyoruz. İtfaiye Müdürlüğümüzün araç kapasitesini de TP’nun hibe araçlarıyla daha da güçlendirdik. İhtiyaçlar doğrultusunda personel takviyesini de sağlayarak Batmanımıza bu alanda da en iyi hizmeti vermeye çalışacağız” dedi




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
BATMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:47
  • Güneş :04:53
  • Öğle :12:31
  • İkindi :16:25
  • Akşam :19:49
  • Yatsı :21:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!