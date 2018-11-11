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Tüfekle oynarken kuzenini öldürdü

Batman merkeze bağlı Karayün köyünde 17 yaşındaki genç, av tüfeği ile oynarken kazara kuzenini vurarak ölümüne neden oldu.


Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Karayün köyünde plakası öğrenilemeyen bir araçta meydana geldi. İddiaya göre, kuzeni ile birlikte aynı araçta bulunan 17 yaşındaki A.Ç., elindeki av tüfeği ile oynarken bir anda ateş aldı. Ateş alan av tüfeğinden çıkan saçmalar, 24 yaşındaki Hüsnü Ç.'ye isabet etti. Kuzeni Hüsnü Ç.'yi hemen Batman Bölge Devlet Hastanesine götüren A.Ç., ardından polise teslim oldu. Hüsnü Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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